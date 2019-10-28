Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные

Картина «Малефисента: Владычица тьмы» вновь стала лидером проката в России в прошедшие выходные. Фильм заработал 443,4 миллиона рублей.

По предварительным данным портала Kinobusiness, продолжение популярной сказки с Анджелиной Джоли в главной роли смогло заработать такую сумму за период с 24-го по 27 октября.

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Премьера новой картины состоялась 17 октября. Действие ленты разворачивается спустя несколько лет после того, как Малефисента заколдовала принцессу Аврору. Фильм рассказывает историю продолжения отношений между темной феей и будущей королевой, а также о новых персонажах в деле защиты волшебного леса.

Сиквел картины 2014 года снял режиссер Хоаким Роннинг. Главные роли в новом голливудском кинохите исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Мишель Пфайффер и другие артисты.

На втором месте в рейтинге расположился комедийный ужастик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» режиссера Рубена Фляйшера. Он собрал 137,2 миллиона рублей.

Замыкает тройку лидеров российского проката работа постановщика Тодда Филлипса «Джокер». История главного злодея вселенной DC заработала 94,5 миллиона рублей.