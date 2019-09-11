Новая книга Стивена Кинга ляжет в основу мини-серила

По данным издания, в основу сюжета легла история 12-летнего мальчика Люка Эллиса, чьих родителей убили, а самого ребенка упрятали в некий «Институт». В этом месте держат детей со сверхспособностями, чтобы ставить над ними эксперименты.

ИА Nation News уточнило, что режиссерское кресло займет Джек Бендер, запомнившийся своей работой над сериалами «Клан Сопрано» и «Остаться в живых». Что касается сценария, то его напишет Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»). Дату выхода картины, а также прочие подробности продюсеры проекта предпочли пока не раскрывать.