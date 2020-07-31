Новая книга Пелевина выйдет в конце августа

По данным информагентства, новый роман Пелевина получил название «Непобедимое солнце». Он выйдет 27 августа. О чем будет книга писателя пока не известно. Выложена лишь оригинальная обложка издания.

«Газета.ru» напомнила, что предыдущее произведение Пелевина — сборник «Искусство легких касаний» появился в 2019 году, а последний роман писателя «Тайные виды на гору Фудзи» был опубликован два года назад.

Ранее стало известно, что самой популярной книгой среди российских заключенных оказался роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Наследнику писателя Сергею Шиловскому такая популярность показалась абсолютно логичной. Он заметил, что в прошлом веке это произведение было самым читаемым в стране, а Булгаков — самым популярным автором.

«За решеткой сидят те же люди, что и на свободе. <…> Поэтому я не вижу в этом ничего удивительного, считаю все это закономерно», — поделился Шиловский.