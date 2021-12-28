Новая экспозиция музея Булгакова откроется в Москве

Музей Михаила Булгакова откроет новую экспозицию в бывшем доме купца Решетникова на Большой Пироговской улице в Москве. Посетить ее можно будет со вторника, 28 декабря, написало «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэрии Москвы.

Гости экспозиции смогут увидеть кабинет и комнату, где размещались столовая и спальня писателя. Там также будут представлены вещи, которыми пользовался Булгаков и его родственники.

В квартире на Большой Пироговской улице писатель жил и творил на протяжении семи лет. В ней были созданы такие произведения как «Бег», «Багровый остров», «Кабала святош», «Полоумный Журден», «Адам и Ева», «Блаженство», «Александр Пушкин», первые редакции романа «Мастер и Маргарита».

Музей Михаила Булгакова является единственным государственным мемориальным музеем писателя в России. Он был создан в 2007 году в легендарной квартире № 50 на Большой Садовой, 10.