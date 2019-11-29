Нотр-Дам восстановили, но пока только в цифре. Видео

Собор Парижской Богоматери, серьезно пострадавший при пожаре в апреле, восстановили в цифровом виде. Теперь можно представить, как будет выглядеть Нотр-Дам после реконструкции.

Видео собора опубликовал телеканал CNN. Проект, в рамках которого провели виртуальную экскурсию по Нотр-Даму, нацелен на сбор всех изменений в жизни одного из символов французской столицы.

Франция пригласила экспертов из России для восстановления Нотр-Дама Подробнее

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Полыхала несущая конструкция, а позже обрушился шпиль Нотр-Дама. Само строение, произведения искусства и реликвии, хранившиеся в здании, остались целы. Предположительно, возгорание началось из-за реставрационных работ.

Французские власти намерены восстановить собор в течение пяти лет. Такие сроки озвучил президент страны Эммануэль Макрон. По словам многих экспертов, на реконструкцию потребуется 10-15 лет.