Носки Майкла Джексона со стразами надеются продать за миллион долларов

Носки со стразами создал для артиста модельер Билл Уиттен. Майкл Джексон выступил в них марте 1983 года. Тогда он впервые исполнил лунную походку и спел песню Billie Jean на шоу в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown Records. Затем артист подарил носки своему менеджеру Фрэнку Дилео. Вместе с ними он передал благодарственное письмо за проведение тура Victory Tour в 1984 году.

Организаторы аукциона Gotta Have Rock and Roll собираются выручить за носки как минимум миллион долларов. Стартовая цена лота составила 100 тысяч в американской валюте.

Также в список лотов вошло 50 предметов из личной коллекции Дилео, которые он собирал многие годы работы с артистом. Так, на торги выставят платиновый и золотой диски Thriller с автографом Джексона, посмертный сборник певца, который стал мультиплатиновым, и прочие эксклюзивные вещи.

Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября 2019 года.