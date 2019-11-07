  • Носки Майкла Джексона со стразами надеются продать за миллион долларов

    07 ноября 2019, 14:03

    Анастасия Карпеева

    Носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил лунную походку, выставили на торги. За них организаторы аукциона надеются получить от миллиона до двух миллионов долларов. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    Носки со стразами создал для артиста модельер Билл Уиттен. Майкл Джексон выступил в них марте 1983 года. Тогда он впервые исполнил лунную походку и спел песню Billie Jean на шоу в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown Records. Затем артист подарил носки своему менеджеру Фрэнку Дилео. Вместе с ними он передал благодарственное письмо за проведение тура Victory Tour в 1984 году.

    Организаторы аукциона Gotta Have Rock and Roll собираются выручить за носки как минимум миллион долларов. Стартовая цена лота составила 100 тысяч в американской валюте.

    Также в список лотов вошло 50 предметов из личной коллекции Дилео, которые он собирал многие годы работы с артистом. Так, на торги выставят платиновый и золотой диски Thriller с автографом Джексона, посмертный сборник певца, который стал мультиплатиновым, и прочие эксклюзивные вещи.

    Аукцион будет проходить с 13 по 22 ноября 2019 года.