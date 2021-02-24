«Норд-Ост стал классикой». Театральный продюсер рассказал о шансах возродить мюзикл

Общественность вновь заговорила о возрождении мюзикла «Норд-Ост», который у современной России ассоциируется с терактом. В Telegram-каналах начали писать, что постановка снова выйдет на сцены российских театров. Глава компании «Бродвей Москва» и театральный продюсер Дмитрий Богачев опроверг это. Он уточнил, что считает эту идею хорошей, но она нуждается в корректировках. Об этом он рассказал «360».

«Я не предполагал заниматься возрождением мюзикла „Норд-Ост“. Меня спросили в интервью про идею, и я ответил, что идея хорошая. Если бы я этим занимался, то я бы сделал вот так и вот так. Должно много чего произойти, чтобы я мог этим заниматься», — объяснил продюсер.

Он подчеркнул, что идея сама по себе хорошая: мюзикл стал классикой и когда-то был качественно придуман.

«Идея хорошая, потому что сам по себе мюзикл стал классикой. Сейчас можно было бы его поставить, но по-другому совершенно. 20 лет все-таки прошло, несколько поколений сменилось. Зрители другие, артисты другие, технологии и темпы жизни тоже другие», — рассказал Богачев.

Собеседник «360» подчеркнул, что конкретно у него нет намерений возродить «Норд-Ост». Тем более что это не так просто.

«Если бы я этим занимался, то я бы попросил у авторов и правообладателей максимальную творческую и продюсерскую свободу. Проверил бы, насколько этот мюзикл нужен массовой аудитории и будет ли общественная поддержка. Но это ни в коем случае нельзя интерпретировать как мое намерение», — отметил продюсер.

По его словам, это хороший материал «без негативного фона». Как произведение для театральной сцены этот мюзикл однозначно заслуживает возрождения и новых постановок.