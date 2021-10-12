Нонна Гришаева объяснила отмену спектаклей с ее участием

Театр имени Вахтангова отменил спектакли с участием Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви». Причиной стал положительный тест артистки на коронавирус. Однако впоследствии оказалось, что этот результат был ложным. Об этом Гришаева рассказала у себя в Instagram.

«Я чувствую себя, как и раньше, прекрасно. Я не болею. Я сдала еще два теста, они оказались отрицательными. Из этого делаю вывод, что мой первый тест оказался ошибочным», — сообщила она.

Гришаева напомнила о случаях, когда заболевшие сдавали тест, а он показывал ложноотрицательный результат. У нее же сложилась обратная ситуация — положительный тест оказался ошибочным.

«Но тем не менее я продолжаю сидеть на карантине, а спектакли отменяются», — посетовала артистка.

Что делать в этой ситуации, по ее словам, она не знает. До этого театр отменил постановку с ее участием, которая должна была пройти 7 октября.

В последнем сообщении в Instagram театра на эту тему сообщается, что 13 октября спектакль на новой сцене «Люся. Признание в любви» не состоится.

«Сдать билеты, приобретенные в кассе нашего театра на Арбате, можно в течение 10 дней (отсчет идет с даты отмененного спектакля). <…> Если билеты на отмененный спектакль были приобретены у других официальных билетных агентств, пожалуйста, обращайтесь по месту покупки», — говорится в обращении к зрителям.