Нонна Гришаева и Московский областной ТЮЗ получили спецпремию «Хрустальной Турандот»

Церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» впервые проходит в Подмосковье. В Юсуповском дворце музея-усадьбы «Архангельское» сегодня награждают лауреатов. Обладателями статуэток уже стали Нонна Гришаева (спецпремия «Хрустальный парус») и Владимир Машков (лучший актер).

Хрустальная Турандот впервые проходит в усадьбе Архангельское. Так как премию впервые вручают в Подмосковье, в этом году учредили спецпремию — «Хрустальный парус». Ее только что получила Нонна Гришаева и возглавляемый ею Московский областной ТЮЗ.

Лучшим актером стал Владимир Машков, статуэтку ему вручила министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

Источник фото: телеканал «360»

Сама церемония проходит в необычном формате — организаторы выбрали форму музыкального спектакля. А вот гостей доставляли в усадьбу на уникальных старинных кабриолетах.