Номинантов на премию «Эмми-2021» назвали в США

Академия телевизионных наук и искусств США назвала номинантов на престижную телепремию «Эмми». Названия фильмов и имена актеров, которые будут претендовать на заветную статуэтку, привело «РИА Новости».

Церемония вручения состоится 19 сентября в Лос-Анджелесе. Планируется, что мероприятие пройдет в театре Microsoft Theater. Организаторы уже подчеркнули, что в условиях пандемии им придется ограничить число гостей.

Премия традиционно будет вручаться в нескольких номинациях. В категории «Лучший драматический сериал» представлены картины «Пацаны», «Корона», «Мандалорец», «Поза», «Рассказ служанки», «Бриджертоны», "Страна Лавкрафта» и «Это мы».

В категории «Лучший комедийный сериал» будут бороться работы «Бортпроводница», «Эмили в Париже», «Метод Коминского», «Кобра Кай», «Тед Ласо», «Черная комедия», «Pen 15» и «Хитрости». Что касается мини-сериалов, то там представлены «Я могу уничтожить тебя», «Мейр из Исттауна», «Ход королевы», «Подземная железная дорога» и «Ванда/Вижн».

В отдельных номинациях посоревнуются и актеры, которые исполнили роли в современных сериалах. Для них организаторы обещают несколько нововведений. Так, в этом году впервые появится возможность для номинантов не обозначать свой пол, а просто ограничиться нейтральным словом «исполнитель».

Премия «Эмми» вручается Академией телевизионных искусств и наук США. Она долгие годы остается одной из самых престижных мировых наград за работы на телеэкране. Номинированные сериалы и актерские роли оценивают примерно 23 тысячи экспертов. Победителям по традиции вручают золотую статуэтку «Эмми» — она выполнена в форме крылатой женщины с символом атома в руках.