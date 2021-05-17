Полуфиналисты Евровидения отрепетируют номера в Роттердаме

Первые полуфиналисты Евровидения 17 мая проведут первую репетицию своих номеров в Роттердаме. Исполнители отработают выступления в костюмах.

Репетиция выступлений стартует в 15:00 (16:00 по московскому времени) на сцене Ahoy в Роттердаме. На сцену выйдут представители стран, которым по результатам жеребьевки выпало участвовать в первом полуфинале конкурса.

Manizha будет выступать третьей. Перед ней свои номера отрепетируют участники из Литвы и Словении. Всего заявлено 16 выступлений в костюмах. Вторая репетиция полуфинала запланирована на 21:00 (22:00 по московскому времени). Ее совместят с показом номеров членам жюри, сообщило РИА «Новости».

Евровидение уже открылось в Роттердаме. По ковровой дорожке прошли представители 34 из 39 стран. На музыкальный конкурс прилетела представительница России Manizha. Для своего первого появления на Евровидении певица выбрала кокошник и восточный халат. Песню «Russian Woman» она исполнит 18 мая во время первого полуфинала. Второй полуфинал пройдет 20 мая, а победитель определится 22 мая.