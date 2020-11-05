Нолан высказал недовольство выводами Голливуда о прокате «Довода»

«Меня беспокоит, что студии делают неправильные выводы из нашего релиза», — процитировало Нолана ИА НСН.

Как считает сценарист, критики обращают внимание не на те регионы, где лента собрала хорошую кассу. По мнению Нолана, кинематографисты видят лишь плохие примеры, а также опираются на свои ожидания до начала распространения коронавируса. Режиссер заключил, что студии планируют «списать» потери от пандемии на театральные показы, вместо того, чтобы изменить бизнес-модель.

«Довод» вышел в мировой прокат 26 августа нынешнего года. Россияне впервые увидели фильм в кинотеатрах 3 сентября. Кассовые сборы картины в Соединенных Штатах Америки составили 53,8 миллиона долларов, а в мире — 347,1 миллиона долларов. Уточняется, что на создание ленты ушло 205 миллионов долларов. Аналитики заявили, что для окупаемости проекта нужно заработать 500 миллионов долларов.