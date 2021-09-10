Нолан снимет фильм про одного из создателей атомной бомбы Роберта Оппенгеймера

Режиссер Кристофер Нолан, часто затрагивающий тему физики в своих картинах, снимет фильм про «отца атомной бомбы», физика-теоретика Роберта Оппенгеймера. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Deadline.

Пока работа находится на самой ранней стадии — Нолан выбирает студию, с которой будет работать. Режиссер отказался от сотрудничества с крупнейшей киностудией Warner Bros из-за конфликта, связанного с политикой компании о гибридной дистрибуции контента: Нолан был против того, чтобы его фильм одновременно транслировался в кинотеатрах и на цифровой площадке HBO Max, как требует политика студии. Сейчас режиссер ведет переговоры с другими студиями.

Фильм расскажет историю руководителя «Проекта Манхеттен», в рамках которого во время Второй мировой войны разрабатывалась первая атомная бомба. Главную роль может исполнить звезда «Острых козырьков» Киллиан Мерфи, который уже снимался в фильмах Кристофера Нолана «Начало» и «Дюнкерк».