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    17 июля 2020, 13:36

    Нолан и продюсеры разошлись во мнениях касательно премьеры «Довода»

    Артур Блянихов

    Американский кинорежиссер Кристофер Нолан не сошелся во мнениях со студией Warner Bros. относительно премьеры своего нового шпионского блокбастера «Довод». Об этом сообщил портал Newinform.

    По данным издания, руководство студии уверено, что сначала фильм необходимо показать в международном прокате. Нолан в свою очередь настаивает на том, чтобы премьера состоялась одновременно в Соединенных Штатах и за их пределами.

    Warner Bros. объясняет свою позицию тем, именно международный прокат способен обеспечить две трети сборов. Нолан же хочет поддержать американские сети кинотеатров, которые находятся в глубоком кризисе из-за пандемии коронавируса.

    «Между сегодняшним днем и концом года 50-процентный убыток, вероятно, является лучшим сценарием. Но, скорее всего, стоит рассчитывать на 80 процентов», — отметил один из участников рынка.

    Отмечается, что для окупаемости «Доводу» необходимо будет собрать не менее 800 миллионов долларов в мировом прокате.