Нолан и продюсеры разошлись во мнениях касательно премьеры «Довода»

По данным издания, руководство студии уверено, что сначала фильм необходимо показать в международном прокате. Нолан в свою очередь настаивает на том, чтобы премьера состоялась одновременно в Соединенных Штатах и за их пределами.

Warner Bros. объясняет свою позицию тем, именно международный прокат способен обеспечить две трети сборов. Нолан же хочет поддержать американские сети кинотеатров, которые находятся в глубоком кризисе из-за пандемии коронавируса.

«Между сегодняшним днем и концом года 50-процентный убыток, вероятно, является лучшим сценарием. Но, скорее всего, стоит рассчитывать на 80 процентов», — отметил один из участников рынка.

Отмечается, что для окупаемости «Доводу» необходимо будет собрать не менее 800 миллионов долларов в мировом прокате.