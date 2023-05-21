Культура 21 мая 2023, 16:35 «Ночь музеев» прошла в Петербургской филармонии при поддержке «Роснефти» Участники «Ночи музеев» в Петербургской филармонии посетили 13 концертов piqsels

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В Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича при поддержке «Роснефти» и загородного комплекса «Владимировский» состоялась акция «Ночь музеев». Впервые, помимо Большого зала, в рамках мероприятия задействовали и Малый зал учреждения.

Музыка, призы и экскурсии

Петербургская филармония присоединилась к международной акции еще в 2013 году, и с тех пор мероприятие стало неотъемлемой частью концертного сезона, рассказал заместитель худрука учреждения Евгений Петровский. По его словам, в эти дни к ним приходят и постоянные слушатели, но основную часть составляет совершенно новая публика.

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«Наряду с концертной программой Филармония готовит для слушателей также конкурсы и викторины, связанные с классической музыкой», — добавил Петровский.

С 2015 года деятельность Санкт-Петербургской академической филармонии активно поддерживает «Роснефть». Благодаря компании филармония организовывает масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей.

пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича пресс-служба Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича

Акция стартовала вечером 20 мая и продлилась до утра следующего дня. Петербургские коллективы и музыканты выступили с 13 концертами, в ходе которых исполнили сочинения классического репертуара, а также джаз и современную музыку. Посетители слушали Академический симфонический оркестр филармонии, Камерный оркестр «Дивертисмент», джазовое трио Александра Маслова, «Петербургский МолОт-ансамбль», ансамбль Jazz Philharmonic Messengers и многих других.

В Большом зале состоялись викторины и конкурсы от партнера филармонии — «Роснефти».

Конкурсные площадки работали с 20:00 до полуночи. Темой «Ночи музеев» в этом году стал опыт — участников мероприятия научили узнавать музыку на слух и даже по картинке, а также рассказали, как ориентироваться в инструментах симфонического оркестра и провели экскурсию по филармонии.

Посетители получили бесценный опыт

При помощи цифровых технологий посетители «фотографировались» с Дмитрием Шостаковичем и даже побывали внутри органа. За правильные ответы участники конкурсов получали специальные фишки, которые смогли обменять на призы. Определился и победитель лотереи — он получил в подарок проживание в номере загородного комплекса «Владимировский» на берегу Ладожского озера, где созданы все условия для семейного отдыха.

Неслучайно темой «Ночи музеев — 2023» объявили опыт. Посетители познакомились с современной музыкой, испытав новые впечатления. Представители «Роснефти» подготовили интеллектуальный квест. Посетителям рассказали, что некоторые из привычных повседневных предметов на самом деле изготавливают из переработанной нефти, что стало для большей части гостей открытием.

«Роснефть» принимает активное участие в поддержке культурных, научных и патриотических проектов. В преддверии 9 Мая сотрудники компании развернули 78-метровую георгиевскую ленту и поздравили ветеранов в разных регионах страны.