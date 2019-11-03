«Ночь искусств» пройдет в России с 3 на 4 ноября

Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в России 3 и 4 ноября в 85 регионах страны. Москвичей и гостей столицы ждут около 250 спектаклей, перфомансов, экскурсий и концертов. О самых интересных из них — в материале «360».

«Ночь искусств» пройдет в Подмосковье. Гостей ждут квесты и перформансы Подробнее

«Ночь искусств»: открытие

Открытие «Ночи искусств» состоится 3 ноября в московском театре «Геликон-опера». Зрители в этот вечер смогут увидеть оперу Сергея Рахманинова «Алеко» по поэме Александра Пушкина «Цыгане». Эта опера — дипломная работа Рахманинова. Он написал ее за 17 дней. Позже «Алеко» войдет в историю мировой музыки и встанет в один ряд с мировыми шедеврами музыкального искусства.

«Алеко» высоко оценил великий русский композитор Петр Ильич Чайковский. Он заявил Рахманинову, что хотел бы видеть оперу молодого композитора в одной программе со своей «Иолантой».

«Ночь искусств»: Пушкинская площадь

В самом центре Москвы, на Пушкинской площади, состоится костюмированный перформанс «Народная тропа», посвященный творчеству поэта Александра Пушкина.

Около полусотни актеров в образе Пушкина будут читать его стихи, танцевать и приглашать прохожих присоединиться к театральной постановке. Здесь же состоятся пройдут спектакли уличных театров и интерактивные поэтические шоу по мотивам стихотворений Пушкина.

«Ночь искусств»: московские вокзалы

В этом году решили задействовать максимум знаковых объектов Москвы- концерты и представления пройдут в зданиях Казанского и Киевского вокзалов. Музыкальное представление «Ночная симфония поездов» в четырех частях пройдет в зале повышенной комфортности Казанского вокзала. В концерте примут участие музыкальные коллективы и солисты оперных театров.

Киевского вокзала Государственный академический русский хор имени Свешникова выступит с программой «Vauxhall song. Большая ночная серенада».

«Ночь искусств»: московские парки

Мероприятия в рамках акции пройдут в Парке Горького, в музеях-заповедниках «Царицыно», «Коломенское», в музее-усадьбе «Кусково», Бабушкинском и других парках столицы. В Парке Горького в 3 ноября в 15:00 начнется лекция преподавателя московской Школы исторической каллиграфии. Он расскажет о советских шрифтах.

В Большой каменной оранжерее музея-усадьбы «Кусково» состоится вечер музыки. Там выступят ученики и преподаватели детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна. Для собравшихся в парке зрителей выступит также ансамбль старинной музыки Laudes.

Самую необычную концертную площадку организуют в парке «Северное Тушино» — ученики детской музыкальной школы имени Голованова исполнят советские песни в подводной лодке Б-396.

Акция «Ночь искусств» проводится с 2013 года. Основная цель мероприятия — сделать искусство доступным для жителей России.