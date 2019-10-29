«Ночь искусств» пройдет в Подмосковье. Гостей ждут квесты и перфомансы

Во время акции в регионе пройдут эксклюзивные выставки, квесты, конкурсы, кинопоказы, экскурсии, перфомансы и арт-игры.

«Учреждения культуры Московской области ежегодно присоединяются к акции „Ночь искусств“, — рассказала министр культуры Елена Харламова. — В ней примут участие как государственные, так и муниципальные учреждения культуры: театры, музеи, библиотеки, дома культуры, колледжи искусств. Посетителям и зрителям предложат то, что они не смогут увидеть днем в обычные дни».

Так, в Историко-краеведческом музее Балашихи пройдет выставка «Семнадцать черепов и зуб, или изменение человека во времени». Также там организуют фотоквест, экскурсии.

«Конный двор» в Сергиевом Посаде. Источник фото: wikimedia.org

Московский губернский театр во время всемирной акции представит спектакли «Морозко», «Алиса в стране чудес» и «Пушкин», на площадке в Пущино — спектакль для детей «Вождь краснокожих», а на гастролях в Тамбове — «Цветы запоздалые».

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Компания «Мособлкино» в этот день организует бесплатные показы документальных фильмов о выдающихся русских деятелях культуры, проживающих за рубежом. Посмотреть их можно будет в Дмитрове, Раменском, Шаховской и Серпухове.

В Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике подготовили семейную программу «Сказка старинного меча и кольчуги» и экспозицию «Как защищали землю Русскую». Посетителей в этот день ждут загадки, конкурсы и многое другое. В краеведческом корпусе расскажут историю старинных необычных вещей, а в музейном комплексе «Конный двор» пройдет игра, посвященная истории России XVIII века.