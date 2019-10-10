Нобелевский комитет назвал лауреатов по литературе сразу за два года

Нобелевский комитет присудил сразу две премии по литературе — за 2018 и за 2019 годы. Ими стали соответственно Ольга Токарчук и Петер Хандке.

«За оказавшую влияние работу, которая исследует периферию и специфику человеческого существования», — заявил постоянный секретарь Шведской академии Матс Мальм во время присуждения премии Петеру Хандке.

Поэтессу Ольгу Токарчук, в свою очередь, наградили премией «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни».

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Писатель Джордж Мартин, создавший знаменитую сагу «Игра престолов», на которого ставили букмекеры, не смог получить награду. Кроме него, на премию была номинирована российская писательница Людмила Улицкая. Она также не вошла в число победителей.

В прошлом году вручение Нобелевской премии по литературе было отложено из-за скандала. Тогда несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах французского фотографа Жана-Клода Арно, который является мужем члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Его также подозревали в раскрытии посторонним людям имен будущих лауреатов Нобелевской премии по литературе. В октябре 2018 года Арно приговорили в двум годам заключения за изнасилование.