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    12 октября 2020, 12:51

    Нобелевку по экономике вручили за изобретение новых форматов аукционов

    Александра Ломейко, Дамир Матюхин

    Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Вилсону. Они удостоились награды за развитие теории аукционов и создание новых форматов для торгов.
    Нобелевку по экономике вручили за изобретение новых форматов аукционов

    Имена лауреатов назвал Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук. Трансляция была доступна на сайте премии.

    Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). В российском Совфеде решение назвали абсолютно обоснованным.

    Неожиданностью для многих стало вручение награды по литературе 77-летней поэтессе Луизе Глюк. А обладателями премии в области химии стали микробиологи Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье за редактирования генома. А Нобелевскую премию по физике дали сразу за два открытия: найденный супермассивный компактный объект в центре Галактики и проведенное исследование черных дыр.