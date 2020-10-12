Нобелевку по экономике вручили за изобретение новых форматов аукционов

Нобелевскую премию по экономике присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Вилсону. Они удостоились награды за развитие теории аукционов и создание новых форматов для торгов.

Имена лауреатов назвал Нобелевский комитет по экономике при Шведской королевской академии наук. Трансляция была доступна на сайте премии.

Нобелевскую премию мира в 2020 году присудили продовольственной программе Организации Объединенных Наций (ВПП ООН). В российском Совфеде решение назвали абсолютно обоснованным.

Неожиданностью для многих стало вручение награды по литературе 77-летней поэтессе Луизе Глюк. А обладателями премии в области химии стали микробиологи Дженнифер Дудна и Эммануэль Шарпантье за редактирования генома. А Нобелевскую премию по физике дали сразу за два открытия: найденный супермассивный компактный объект в центре Галактики и проведенное исследование черных дыр.