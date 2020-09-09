«Эмоциональный всплеск неординарного человека». Власти Екатеринбурга ничего не знают об уходе Николая Коляды из театра

Всемирно известный уральский драматург, актер, заслуженный деятель искусств РФ и лауреат международной премии им. Станиславского Николай Коляда объявил актерам своего театра, что уходит с работы и собирается эмигрировать. Об этом сообщили российские СМИ со слов актеров «Коляда-театра».

Актриса Тамара Зимина сообщила порталу «Екатеринбург-онлайн», что режиссер сделал это заявление на встрече перед открытием сезона.

«Коля сказал, что все надоело, он устал, он уходит. Мы все были в шоке. Просто последние пять месяцев было очень тяжело, Николай Владимирович не знаю откуда брал деньги, собирал, раздавал актерам по семь тысяч рублей. Театр, которым гордятся, был просто брошен. Нет помощи ни от города, ни от области», — рассказала Зимина.

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Она уточнила, что коллектив театра очень любит режиссера, но не знает, как ему помочь.

«Он же человек без кожи! Все боятся к нему войти», — подчеркнула актриса.

Зимина сообщила, что спросила Коляду, продуманное ли это решение? Но не сообщила, что ей ответил режиссер. Труппа театра попытается разговорить Николая Коляду и надеется, что удастся его переубедить.

О решении руководителя «Коляда-театра» пока ничего не знают в администрации Екатеринбурга. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора области Павел Креков.

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«Я не знаком с этой позицией, мы в хороших отношениях с Николаем Владимировичем, мне он о таком желании не сообщал. Я скажу более, что в период пандемии мы оказывали помощь театру, и лично я, например, обращался к ряду меценатов, которые эту помощь оказывали», — сообщил чиновник.

По его словам, речь идет об эмоциональном всплеске неординарного человека. Креков выразил надежду, что Николай Коляда все-таки останется в Екатеринбурге.

Стоит отменить, что из-за пандемии коронавируса театр оказался в довольно сложном положении. Артисты собирались 28 августа во главе с Николаем Колядой объявить голодовку в знак протеста из-за закрытия театра по рекомендации Роспотребнадзора.

После того, как глава региона Евгений Куйвашев объявил об открытии кинотеатров, филармоний и театров 9 сентября, акцию отменили. Николай Коляда тогда заявил, что даже немного расстроен этим фактом. Он сообщил, что получал анонимные сообщения, в которых его обвиняли в самопиаре.

«Слушайте, так не для себя, для вас! Очень мне хотелось, правда, сказать, выйти завтра и показать им, и опозорить их! Потому что это бред какой-то, правда. Все работает, все в самолетах, поездах… а кинотеатры, понимаешь ли, источник главной заразы», — заявил режиссер.

Еще до решения властей Коляда снялся в десятисекундном рекламном ролике, где он сыграл разносчика еды. Видео он хотел отправить на шоу «Вечерний Ургант», чтобы привлечь внимание к плачевному состоянию актеров.

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«Сегодня мы снимали такой ролик. Будто бы я разношу еду. Театр на дом!» — написал Коляда на своей странице в Facebook.

Пока трудно сказать, поменяет свое решение об уходе из театра Николай Коляда или нет. Но в прошлом он уже делал подобные заявления, не помешавшие ему вернуться к своим обязанностям. Например, в 2013 году на гастролях в Польше он заявил, что не хочет возвращаться в Екатеринбург.

«Театр? Да кому он нужен, кроме меня? Никому. Не будет меня — не будет и театра», — заявил режиссер. Он добавил, что все деньги, которые он зарабатывает, уходят на театр.

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Зимой 2020 года он обратился к губернатору Свердловской области с просьбой о финансирования театра из областного бюджета. Он сообщил, что в противном случае этот сезон станет для труппы последним.

Также в мае этого года Николай Коляда пригрозил распустить актеров и закрыть театр, так как из-за ограничительных мер, принятых на фоне распространения коронавируса, у него нет денег на зарплату и коммунальные платежи.