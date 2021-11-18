Нижегородцы придумали Золушку без QR-кода, которой не смогла помочь даже фея

В Нижнем Новгороде местный Минздрав совместно с областным кукольным театром снял необычный ролик о Золушке — по сюжету она не может отправиться на бал из-за отсутствия QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19. Видеозапись опубликовали в Instagram-аккаунте Центра управления регионом.

В начале ролика фея собирает Золушку на мероприятие: она подготовила для нее карету с кучером, платье и туфли. Но неожиданно девочка вспоминает, что из всех подарков крестной ей недостает одного — QR-кода. А это, пожалуй, единственное, чего фея наколдовать не может.

«Ну вот… Опять весь вечер картошку чистить», — заключает Золушка.

В описании видео сообщили, что у первого эпизода «Золушки-2021» появится продолжение.

Во владимирском кукольном театре планируют поставить спектакли по произведениям Достоевского и Салтыкова-Щедрина. На этот раз зрителей ждут нетипичные постановки — на взрослые темы и соответствующую аудиторию.