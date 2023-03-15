Культура 15 марта 2023, 15:07 Нижегородский музей выиграл в номинации «Музей года» на премии The Art Newspaper Russia

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Нижегородский государственный художественный музей стал победителем в номинации «Музей года» премии международного издания The Art Newspaper Russia. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

НГХМ является единственным региональным музеем, который удостаивается войти в шорт-лист премии два года подряд.

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Отмечается, что жюри оценивало профессиональный уровень достижений культурного учреждения и публичный резонанс.

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