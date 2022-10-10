Нижегородский мурал «Река времени» стал конкурсантом фестиваля стрит-арта «ФормART» | 360°

Культура 10 октября 2022, 20:12 Поделиться Telegram

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Viber Нижегородский мурал «Река времени» стал конкурсантом фестиваля стрит-арта «ФормART»

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В России стартовал фестиваль стрит-арта «ФормART». Нижегородский мурал «Река времени» дошел до финала. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу полномочного представителя президента РФ в ПФО.

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В финале работа сразится с еще 13-ю проектами. Голосование продлится до 23 октября. Победитель конкурса получит 200 тысяч рублей. Занявшего второе место конкурсанта наградят суммой в 150 тысяч рублей, а третье — 100 тысяч рублей. Результаты огласят 2 ноября.

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