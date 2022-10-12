Нижегородская область стала частью «Императорского маршрута» | 360°

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Нижегородская область стала частью «Императорского маршрута»

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что регион включили в национальный «Императорский маршрут». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

Всего около 20 регионов стали частью туристического проекта. Из Нижегородской области в него вошли Павлово, Балахна и областной центр. Они считаются ключевыми, так как там побывали все императоры.

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Никитин также рассказал интересные факты о регионе. Например, что Николай I решил благоустроить Нижний Новгород, когда на территории кремля застрял его экипаж.

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