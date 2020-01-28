Нищие волшебники, Петтигрю-невидимка и дети-неучи. Опубликован список непонятных моментов в «Гарри Поттере»

Автор материала недоумевает, чем дети, рожденные в семьях волшебников, занимаются до того, как их позовут в Хогвартс. Обучение в школе чародейства и волшебства начинается только в 11 лет. А до этого они учатся в обычных школах, скрывая свои способности? Кроме того, в списке тайн «Гарри Поттера» есть вопрос о том, как волшебники, появившиеся у родителей-маглов, продолжают общаться с друзьями-неволшебниками из реального мира после отъезда в Хогвартс.

Еще один любопытный факт: карта мародеров — весьма ценный артефакт. Он сыграл большую роль в сюжете. Но странно, как эта вещь оказалась в руках близнецов Уизли — весьма обаятельных подростков, но все же разгильдяев. И вот, что забавно: злодей Питер Петтигрю вроде как должен был отобраться на карте мародеров, но его до поры до времени упорно не замечали.

Прорех в сюжете, связанных с волшебными созданиями, тоже немало. Например, Гарри Поттер обладает способностью видеть фестралов. Но делать он это начал только на пятый год обучения. Помните огромного гиппогрифа Клювокрыла? Как он поместился в небольшой спальне, остается загадкой. Или вот василиск — препротивнейшее существо — целый год ползал по трубам Хогвартса, а в здании, плотно забитом волшебниками, никто об этом и не догадывался.

В своей статье автор рассуждает о принципах функционирования магии в созданном Джоан Роулинг мире. Волшебники ведь могут многое, не так ли? Почему они не могут взмахнуть волшебной палочкой и стать богачами, наколдовав денег? Гарри Поттер отважно сражается со злодеями, с переменным успехом осваивает учебные предметы, но так и продолжает ходить в очках. Наверняка для исправления зрения нужно было применить простенькое заклинание.