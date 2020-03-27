«Никто не фотает люстры». Сотрудники учреждений культуры Красноярска устроили флешмоб без посетителей

В Красноярске сотрудники музеев, театра и библиотек устроили флешмоб, пока у них нет посетителей. Они фотографируются с плакатами о том, как изменилась культурная жизнь города из-за коронавируса.

Акцию запустил актер из Красноярского драматического театра. После того как в городе запретили массовые мероприятия, а с ними и театральные постановки, здание опустело.

Источник: соцсети

Как рассказали «360» в Красноярском краеведческом музее, они увидели эти фотографии и решили поддержать акцию.

«Мы посчитали это такой интересной идеей, чтобы поддерживать интерес посетителей, чтобы показать, что очень переживаем и ждем, когда это закончится. Организовали такой маленький фотофлешмоб. Сейчас практически все площадки вышли с этими фотографиями. Планируем по этому принципу поддерживать теплый контакт с теми, кто ждет с нами встречи», — рассказала «360» заместитель директора музея Оксана Швецова.

Источник: соцсети

По ее словам, они не работают с 20 марта, но решили все равно поддерживать интерес посетителей хотя бы онлайн. Швецова рассказала, что в основном все отнеслись к этой идее с юмором.

Люди воспринимают с улыбкой. В вирусном варианте фотографии разбежались в интернете. Есть, конечно, люди, которые по природе очень консервативные. Они реагируют более серьезно, строго. Но их буквально единицы Оксана Швецова.

Ну а теперь флешмоб стал общероссийским, причем фотографируются уже не только в учреждениях культуры.