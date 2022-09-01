Культура 01 сентября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Николас Кейдж получил роль в новом фильме Ари Астера

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Голливудский актер Николас Кейдж примет участие в съемках комедии Ари Астера «Сценарий мечты». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на профильные СМИ.

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Производством кинокартины займется студия А24. В качестве сорежиссера выступит Кристоффер Боргли. Продюсирование проекта ляжет на плечи Джейкоба Джаффке и Тайлера Кампеллоне. Актерский состав и сюжет фильма создатели предпочли держать в секрете.

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