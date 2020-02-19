Николай Коляда заявил о скором закрытии театра из-за нехватки денег

Сезон 2020 года для «Коляда-Театра» может оказаться последним, ведь финансовой поддержки у него нет. Его основатель Николай Коляда попросил помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Копию письма на имя главы региона драматург и режиссер разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В „Коляда-Театре“ сложилась критическая финансовая ситуация», — заявил он.

Коляда напомнил, что театр существует 18 лет. Все это время основатель поддерживал его работу самостоятельно, но в последний год из-за состояния здоровья режиссеру сложно «ездить на постановки в другие страны», «поддерживать своими гонорарами театр».

За последний год, добавил драматург, посещаемость театра существенно снизилась, хотя в профессиональном плане он ничего не потерял. У зрителей, считает Коляда, просто не хватает денег на развлечения. Сейчас все 65 человек, работающих в театре, получают зарплату только со сборов.

«Театр не может больше существовать без какой-либо финансовой поддержки от государства или от спонсоров. <…> Без поддержки извне, думаю, этот сезон будет последним», — режиссер.

Он попросил взять «Коляда-Театр» на областное финансирование или найти для него «какой-нибудь другой вариант помощи».