Культура 30 декабря 2022, 11:58 Николай Фоменко рассказал, кому посвящал песни группы «Секрет»

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Актер, шоумен и основатель бит-квартета «Секрет» рассказал, кто был прототипами женских образов его песен. Об этом «Известиям» рассказал Николай Фоменко.

По словам артиста, героини его творчества вымышленные. И никаких реальных Кристин, Алис в его жизни тогда не было. Хотя, как признается музыкант, появлялось много самозванок, утверждающих, что песни Фоменко посвятил именно им. И поклонниц не смущало, что они носили совершенно другие имена.

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Кроме того, многие композиции были написаны в совершенно далеких от романтики условиях. Песню про Арину Фоменко написал в армии где-то на границе с Норвегией на сильном морозе.

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