Культура 09 февраля 2023, 17:11 Николай Дроздов вернул мясо в рацион после 50 лет вегетарианства РИА «Новости»

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Известный российский телеведущий Николай Дроздов был вегетарианце с 70-х годов, но из-за излишней хрупкости костей пришлось вернуться к употреблению мяса. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Недавно Николай Дроздов получил серьезную травму. Он выходил из дома и неудачно упал на скользкой дорожке. Врачи диагностировали переломы и трещины семи ребер. Три недели Николай Дроздов провел в больнице, а сейчас 85-летнего ведущего выписали домой, где он продолжает реабилитацию.

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Стоит отметить, что это не единственный перелом, который знаменитый биолог получил в последние годы. Врачи сказали, что травмы связаны с рационом Дроздова. В частности, с его вегетарианством. Из-за отсутствия животного белка кости стали более ломкими, а недостаток мышечной массы провоцирует частые падения.

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Поэтому ведущий восстанавливается всеми способами, даже отказался от вегетарианства.