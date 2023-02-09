09 февраля 2023, 17:11
Николай Дроздов вернул мясо в рацион после 50 лет вегетарианства
Известный российский телеведущий Николай Дроздов был вегетарианце с 70-х годов, но из-за излишней хрупкости костей пришлось вернуться к употреблению мяса. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Недавно Николай Дроздов получил серьезную травму. Он выходил из дома и неудачно упал на скользкой дорожке. Врачи диагностировали переломы и трещины семи ребер. Три недели Николай Дроздов провел в больнице, а сейчас 85-летнего ведущего выписали домой, где он продолжает реабилитацию.
Реклама
Стоит отметить, что это не единственный перелом, который знаменитый биолог получил в последние годы. Врачи сказали, что травмы связаны с рационом Дроздова. В частности, с его вегетарианством. Из-за отсутствия животного белка кости стали более ломкими, а недостаток мышечной массы провоцирует частые падения.
Реклама
Поэтому ведущий восстанавливается всеми способами, даже отказался от вегетарианства.
Еда
Реклама
Реклама