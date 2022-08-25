Николай Дроздов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении актера Сергея Шакурова и телеведущего, профессора МГУ Николая Дроздова государственными орденами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <…> Шакуров Сергея Каюмовича, кинорежиссера-постановщика федерального государственного унитарного предприятия „Киноконцерн ‚Мосфильм‘“», — следует из указа. Артиста наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Телеведущего Николая Дроздова наградили этим же орденом, но II степени. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени вручили композитору Родиону Щедрину. Всего глава государства распорядился вручить государственные награды нескольким десяткам выдающихся россиян.

Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую журналистку Дарью Дугину. Он также выразил соболезнования семье девушки, назвав ее убийство подлым и жестоким преступлением.