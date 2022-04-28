Власти Херсона назвали освобождение Одессы и Николаева вопросом времени

Николаевскую и Одесскую области необходимо освободить от украинских националистов. Жители и власти этих регионов давно этого ждут. С таким заявлением в беседе с РИА «Новости» выступил заместитель председателя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что Одесса и Николаев — это русские города, которые не имеют отношения к украинским националистам.

«Николаевская и Одесская области реально ждут освобождения от нацизма. <…> Уверен, что их освобождение — это вопрос времени», — заявил Стремоусов.

До этого замглавы Херсонской ВГА заявил, что регион не вернется под контроль Киева. По его словам, область выбрала путь экономического развития и не потерпит навязывания националистической политики со стороны Украины.