Николь Кидман сыграла эмигрантку из России в новом сериале

Сервис Hulu показал трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей». Главную роль в картине сыграла Николь Кидман. Актриса перевоплотилась в эмигрантку из России по имени Маша.

Сюжет сериала разворачивается на элитном курорте Tranquilim House. В оздоровительный центр приезжают жители мегаполисов, желающих начать новую жизнь. Кидман играет директора курорта, который наблюдает за процессом лечения постояльцев. При этом Маша использует весьма непривычные методы.

Экранизация романа Лианы Мориарти выйдет на платформе Hulu. Точная дата премьеры «Девяти совсем незнакомых людей» пока не объявлялась. Ожидается, что сериал можно будет посмотреть до конца 2021 года. Работа над съемками проекта началась еще в 2019 году. Вместе с Кидман в картине снимались такие актеры, как Мелисса Маккарти, Люк Эванс и Самара Уивинг.

Ранее Николь Кидман попала в рейтинг 25 лучших актеров XXI века. Австралийско-американскую актрису включили в список кинокритики Манола Даргис и Энтони Скотт.