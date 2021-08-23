«Никогда не говори никогда»: в Marvel не опровергли возможный кроссовер с DC
Глава Marvel Studios Кевин Файги высказался о предложении режиссера Джеймса Ганна создать кроссовер с DC. Режиссер предложил объединить в одном фильме Грута и Харли Квинн. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на интервью ComicBook.
Кевин Файги отметил, что не исключает возможности кроссовера между двумя студиями.
«Никогда не говори никогда», — заметил глава Marvel.
При этом Файги отметил, что Ганн не поднимал вопрос о совместном проекте с конкурентами напрямую.
«Джеймс не поднимал этот вопрос. Он занимается третьими „Стражами Галактики“, съемки которых начнутся до конца 2021 года», — заметил Файги.
Герои Marvel и DC сходились вместе лишь на страницах комиксом. Так, в издании 1990-го года «DC против Marvel» авторы объединили Супермена, Халка, Человек-паука, Бэтмена и других персонажей.
Ранее американский актер Энтони Маки подписал контракт на съемки в четвертой части фильма Marvel «Капитан Америка». До этого мужчина исполнял роль Сокола в фильмах киновселенной Marvel.