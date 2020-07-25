Никита Высоцкий поделился планами на годовщину смерти отца

«Я не люблю в этот день ходить на кладбище, потому что там очень много народу. Люди начинают делать со мной селфи. Я предпочитаю ходить в другой день. Если только ранним утром, часов в 07:00 я проеду мимо», — рассказал актер и директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий.

Весь день он проведет в музее Владимира Высоцкого.

Он также рассказал, что вечера памяти великого поэта-исполнителя не планируются. Дом Высоцкого будет работать как музей. Массовые мероприятия сейчас запрещены из-за коронавируса, поэтому посетителей будут принимать в соответствии с нормами. Гостей должно быть не очень много, важно соблюдать дистанцию. Соответственно, в музее пройдет обычный день.

«Музеи работают в субботу, и я буду работать», — добавил Высоцкий.

Мероприятия, связанные с годовщиной, пройдут в интернете. Марафон памяти Владимира Высоцкого организуют совместно с Институтом русского языка на платформе YouTube.

Ранее вдова, актриса Марина Влади рассказала, что Высоцкому ничто не мешало переехать в ее дом в Париже. Однако его язык, душа и поклонники были русскими, музыканту «нужны были его корни».

Высоцкий умер 25 июля 1980 года в квартире на улице Малой Грузинской. Поэту, актеру, музыканту и певцу было 42 года. В заключении о смерти указана сердечно-сосудистая недостаточность. Тем не менее появилось много слухов и версий, что на самом деле произошло с Высоцким.