Никита Михалков занял пост председателя Союза кинематографистов России

Режиссер Никита Михалков вновь занял пост председателя Союза кинематографистов РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Голосование происходило в ходе XI съезда организации в Центральном доме кинематографистов. Михалков поблагодарил проголосовавших, а также отметил, что большую роль играет единство членов союза, а также профессионализм каждого из них, передали «Известия».

«В это время наше единство и возможность помочь друг другу нужно использовать, насколько это возможно. <…> Основную работу союза выполняет руководство союза по всем отраслям, потому что это профессионалы, это люди, которые знают нужды союза. Я всемерно готов их поддерживать и помогать», — сказал он.