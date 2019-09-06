Ники Минаж объявила об уходе из музыкальной индустрии

В своем Twitter певица попросила фанатов не забывать ее до ее смерти. Сотни тысяч фанатов по всему миру поддержали исполнительницу. Пост за считанные часы набрал более 60 тысяч ретвитов и около 230 тысяч лайков.

Многие признались, что обожают творчество Ники Минаж и не представляют, как будут жить без ее песен. Поклонники благодарили звезду за годы, проведенные вместе. Они надеются, что она еще передумает и продолжит радовать фанатов новыми треками.

Ники Минаж в настоящее время встречается с Кеннетом Петти, который, по данным американской прессы совершил непредумышленное убийство в 2002 году и был обвинен в изнасиловании. В 2006 году его приговорили к 10 годам тюрьмы, из которых семь он провел за решеткой. До мая 2019 года Петти находился под надзором полиции.

Сейчас пара обсуждает возможность завести ребенка. В СМИ ходят слухи, что они уже тайно расписались.