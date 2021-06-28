Никас Сафронов заявил, что Бэнкси не существует

Загадочный анонимный стрит-арт художник Бэнкси давно будоражит интерес общественности — все хотят знать, кто скрывается под этим именем. Об этом News.ru поговорил с российским художником Никасом Сафроновым.

По мнению Сафронова, Бэнкси не существует — это продюсерский проект, в который вкладываются большие средства, а все акции Бэнкси продумываются группой людей.

«Скорее всего, это всего лишь продюсерский бизнес-проект. И как такового Бэнкси не существует. Это некий Козьма Прутков, „Кукрыниксы“. Если такой человек существует как автор этих работ, он, как полтергейст, не подчиняется никаким законам, ему наплевать на все, живет в своем мире. Судиться — не судиться — ему не стоит париться», — считает Сафронов.

На днях судейская коллегия Ведомства интеллектуальной собственности Евросоюза лишила Бэнкси прав на две его работы — граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком» — за отказ раскрыть свою личность.

По мнению Сафронова, если Бэнкси и существует, авторские права его не очень волнуют а свою личность он раскроет только когда сочтет, что для этого настал подходящий момент. Но даже если это случится, авторство работ останется под вопросом, поскольку художник, скорее всего, не сможет предоставить документальных доказательств тому, что он действительно Бэнкси.

«Он все время эпатирует. Все время на виду. То сгорают его картины, то он режет их на маленькие частицы. Стрит-арт превратился в другую историю. Он все время нас будоражит, все время на волне. [Все это] продумывает группа людей, которая вкладывает большие деньги, но получает еще больше», — заключил Сафронов.