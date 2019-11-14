Nickelodeon и Netflix объединятся для создания мультфильмов
Nickelodeon и Netflix заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве, которое позволит кабельной сети Viacom создавать и производить оригинальные анимационные художественные фильмы и сериалы на основе новой и уже существующей интеллектуальной собственности.
Точные названия проектов пока не оглашаются. Согласно договору, Nickelodeon в течение нескольких лет будет снимать мультфильмы для Netflix. Сумма сделки на данный момент неизвестна, сообщил The Hollywood Reporter
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Студии уже имеют опыт сотрудничества в работе над полнометражным мультфильмом «Черепашки-ниндзя» и сериалом «Легенда об Аанге».
Ожидается, что Netflix таким образом расширит свой контент для конкуренции с Disney+ и Apple TV+. В то же время у Viacom появится свой онлайн-кинотеатр.
Nickelodeon принадлежат права на такие популярные мультфильмы как «Губка Боб», «Новая жизнь Рокко», «Ох уж эти детки» и другие. Neflix пока только год назад запустила свою мультипликационную студию.