Nickelodeon и Netflix объединятся для создания мультфильмов

Nickelodeon и Netflix заключили многолетнее соглашение о сотрудничестве, которое позволит кабельной сети Viacom создавать и производить оригинальные анимационные художественные фильмы и сериалы на основе новой и уже существующей интеллектуальной собственности.

Точные названия проектов пока не оглашаются. Согласно договору, Nickelodeon в течение нескольких лет будет снимать мультфильмы для Netflix. Сумма сделки на данный момент неизвестна, сообщил The Hollywood Reporter

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Студии уже имеют опыт сотрудничества в работе над полнометражным мультфильмом «Черепашки-ниндзя» и сериалом «Легенда об Аанге».

Ожидается, что Netflix таким образом расширит свой контент для конкуренции с Disney+ и Apple TV+. В то же время у Viacom появится свой онлайн-кинотеатр.

Nickelodeon принадлежат права на такие популярные мультфильмы как «Губка Боб», «Новая жизнь Рокко», «Ох уж эти детки» и другие. Neflix пока только год назад запустила свою мультипликационную студию.