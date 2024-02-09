Эксклюзив 09 февраля 2024, 00:01 «Ничего не скрывали». Натовскому офицеру показали реалии СВО в Донбассе Военкор RT Кирий показала экс-офицеру НАТО Беннетту правду об СВО в Донбассе

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Журналист RT Ольга Кирий сняла документальный фильм про Донбасс. Главным героем стал бывший американский офицер НАТО Скотт Беннетт, который сам все увидел и прочувствовал. Автор картины «Фронтовой дневник американского офицера» в интервью «360» рассказала, как ей удалось заманить в Донбасс американца и сохранить ему там жизнь.

Своими глазами

По словам Кирий, Беннетта не пришлось уговаривать, он сам хотел приехать в Донбасс, чтобы все увидеть своими глазами. Автор фильма отметила, что операция была секретной, американца забрали из Шереметьево и, не заезжая в Москву, поехали в Донецк. Были опасения, что спецслужбы знают о его приезде в Донбасс, призналась Кирий.

«Мы очень рисковали, и он знал об этом» Ольга Кирий Документалист RT

Документалист показала натовскому офицеру то, что он никогда не увидит по американскому телевидению.

«Мы от него ничего не скрывали, показывали ему все. <…> Мы просто возили его по маршруту, часто спонтанному», — рассказала военкор журналисту «360» Юлии Минаковской.

Кирий отметила, что Беннетт не просился в тыл и не боялся трудностей, не жаловался на спартанские условия. И все это время американец не переставал восхищаться русским духом.

«Мы хотели его в самое пекло, хотели показать правду Западу. Мы хотели, чтобы он пообщался с местными жителями, пожил в подвале с нашими бойцами, чтобы на передовой в блиндажах поел нашей военной каши», — поделилась Кирий.

Кадр из фильма Ольги Кирий

Американец собственными глазами видел «охоту» украинских дронов «Баба-Яга», работающих через Starlink, жил в казармах в подвалах Соледара, бывал на передовой. Кирий рассказала, как передвигались по городу перебежками, прятались от украинских дронов, которые буквально охотились за ними. Беннетт пропустил все, что происходит в Донбассе, через себя, отметила журналист.

«У него была цель — все увидеть, и он ее достиг»

Кирий передала большой поклон бойцам отряда «Невский», которые «приютили» американца, пустили его в свое расположение. Собеседница издания отметила, что журналистов и натовского офицера «охраняли по полной», было сделано все, чтобы сохранить ему жизнь.

«Простите нас»

Беннетту показали собранное в Донбассе натовское вооружение, которым бьют по мирному населению.

«Будучи в госпитале в Соледаре, где лечат наших раненых бойцов, он попросил у них прощения за оружие, которое Америка поставляет на Украину, и которое принесло им столько боли», — рассказала военкор.

Американец своими глазами увидел социальные объекты, обстрелянные из HIMARS.

«Увидел своими глазами, что Запад уничтожает население Донецка»

Кирий отметила, что Беннетт собирается выступить перед конгрессом США.

«Это не капля в море, это один американец, который может собрать миллионы просмотров. Я уверена, что его услышат. Это тяжелая артиллерия», — заявила журналистка.

Кадр из фильма Ольги Кирий

Беннетт не боялся возвращаться в США, но военкор отметила, что есть вероятность, что «будут последствия». Особенно после выхода фильма.

Премьера фильма автора-документалиста RT Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева «Фронтовой дневник американского офицера» пройдет в рамках Международного фестиваля «RТ.Док: Время героев», который стартует 23 февраля.