«Нежный и правдивый»: актер Мартиросян вспомнил исключительные черты Плотникова

«Боря замечательный был артист. Он настолько был тонкий и подробный, что мы, коллеги, просто рот открывали и стояли смотрели на то, как он это делает на сцене. Просто удивительно, настолько тонкий, нежный и правдивый», — подчеркнул собеседник агентства.

Мартиросян заявил, что за всю карьеру Плотникова одной из самых ярких в кино стала роль в военной драме «Восхождение», которая снята по повести Василя Быкова. Актер подчеркнул, что он выполнил «замечательную работу, роскошную просто». Мартиросян вспомнил большие и выразительные глаза Плотникова и то, какую боль и трепет они передавали.

Отмечается, что Мартиросян играл с Плотниковым в Московском театре сатиры. Помимо прочего, они работали вместе на съемках фильма «Лермонтов», а также сериалов «Эксперты» и «Дело Сухово-Кобылина».

Во вторник, 1 декабря, стало известно о смерти Бориса Плотникова. Случившееся подтвердили в ГИТИСе, где артист был руководителем мастерской. Его коллеги рассказали, что в последнее время он был подключен к аппарату ИВЛ. Врачи диагностировали у актера COVID-19.