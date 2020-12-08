Невский проспект украсят работами петербургских скульпторов

Первую из них разместят в ближайшую ночь. Остальные — по ночам в течение недели. Выставка в городе продлится до 14 января.

«Это замечательный новогодний подарок всем горожанам. Нужно использовать все возможности, чтобы даже в условиях ограничительных мер создать атмосферу праздника», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.