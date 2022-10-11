Невский проспект Петербурга превратится в читальный зал под открытым небом | 360°

Культура 11 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber Невский проспект Петербурга превратится в читальный зал под открытым небом Выставка «"Вечерний Санкт-Петербург": 105 лет с городом» откроется 17 октября

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На протяжении трех недель Невский проспект будет представлять из себя читальный зал под открытым небом. Там откроется выставка «"Вечерний Санкт-Петербург": 105 лет с городом», написал «Петербургский дневник».

Выставка начнет работать 17 октября у станции метро «Гостиный двор». На ней можно будет ознакомиться с людьми и событиями, которые оставили след в истории города.

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По словам издателя газеты «Вечерний Санкт-Петербург» Кирилла Смирнова, на выставке будут представлены газетные полосы, рассказывающие как об истории города, так и всей страны.

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Горожане и гости Петербурга смогут прочитать о 30-километровом международном марафоне Пушкин — Петербург, который в следующем году отметит 100-летие, регате «Паруса Большой Невы» или шахматном турнире «Вечерки».

Во Дворце Белосельских-Белозерских гостей ожидает музыкальный спектакль с участием ведущих петербургских артистов. Для регистрации в мероприятии необходимо пройти по ссылке.

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