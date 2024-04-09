Культура 09 апреля 2024, 18:36 «Невозможно испортить то, чего нет». Шнуров отреагировал на анализ его песни о Беглове Певец Шнуров отреагировал на экспертизу песни «Покаянная» о губернаторе Беглове РИА «Новости»

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Певец Сергей Шнуров согласился с заключением экспертизы его песни «Покаянная», в которой упоминался губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщило издание «РБК».

«С заключением уважаемых экспертов полностью солидарен. В спорах о репутации, будь моя воля, я бы учитывал ее наличие. Невозможно испортить то, чего нет», — заявил певец.

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Проведенный по заказу МВД анализ песни, выпущенной в 2022 году, выявил, что композиция Шнурова имеет саркастический подтекст. Эксперты указали на то, что артист иронически переложил ответственность на себя за негатив в Санкт-Петербурге, одновременно излишне восхваляя губернатора.

«Сам засрал весь город, виноватый», — спел Шнуров.

Также специалисты отметили, что негативные образы в тексте песни не столько передают факты, сколько отражают недовольство Шнурова ситуацией в городе и действиями губернатора. При этом однобокая подача информации способна повлиять на публичное мнение в отношении Беглова. Однако эксперты не нашли в песне признаков распространения фейков.