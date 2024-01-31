31 января 2024, 14:28
Neva.Today: для записи фильмов в России используют только цифровые носители
Сотрудник крупной российской кинолаборатории развеял миф об использовании пленки для записи фильмов в РФ. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
По словам эксперта, уже в 2011–2012 годах для соответствующих манипуляций использовались только цифровые носители. С того момента с кинопленкой было покончено, отметил специалист.
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Он также добавил, что сейчас некоторые проекты передают в кинотеатры с помощью ссылок, по которым их можно скачать.
Кино
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