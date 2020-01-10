Неудачный актерский опыт помог Тарантино стать режиссером

«До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале „Золотые девчонки“, где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь», — рассказал Тарантино.

По его словам, тогда за эпизодическую роль ему заплатили порядка 650 долларов, но серия оказалась очень популярной, и ее показывали несколько раз, а Тарантино начисляли проценты. Это помогло будущему режиссеру заработать около трех тысяч долларов, которых ему хватило для начала работы над «Бешенными псами».

Драма 1991 года, главные роли в которой исполнили Харви Кейтель, Майкл Мэдсен, Тим Рот, Крис Пенн и Стив Бушеми положила начало режиссерской карьере Квентина Тарантино.

8 января стали известны номинанты премии режиссерской гильдии США (Directors Guild Award). Одним из претендентов награды стал Квентин Тарантино за его картину «Однажды в … Голливуде». Вручение премии состоится 25 января в Лос-Анджелесе.