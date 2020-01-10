    10 января 2020, 01:29

    Неудачный актерский опыт помог Тарантино стать режиссером

    Валерия Шафирко

    Американский режиссер Квентин Тарантино рассказал на шоу Джимми Фэллона Tonight Show, что стать режиссером ему помог неудачный актерский опыт. Об этом сообщил Entertainment Weekly.

    «До того, как я начал снимать кино, у меня был очень неудачный актерский опыт. Меня взяли в массовку для съемок эпизода в сериале „Золотые девчонки“, где я изображал Элвиса Пресли на свадьбе одной из главных героинь», — рассказал Тарантино.

    По его словам, тогда за эпизодическую роль ему заплатили порядка 650 долларов, но серия оказалась очень популярной, и ее показывали несколько раз, а Тарантино начисляли проценты. Это помогло будущему режиссеру заработать около трех тысяч долларов, которых ему хватило для начала работы над «Бешенными псами».

    Драма 1991 года, главные роли в которой исполнили Харви Кейтель, Майкл Мэдсен, Тим Рот, Крис Пенн и Стив Бушеми положила начало режиссерской карьере Квентина Тарантино.

    8 января стали известны номинанты премии режиссерской гильдии США (Directors Guild Award). Одним из претендентов награды стал Квентин Тарантино за его картину «Однажды в … Голливуде». Вручение премии состоится 25 января в Лос-Анджелесе.