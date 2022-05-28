Нетребко вернулась на сцену «Ла Скала»

Российская оперная певица Анна Нетребко вернулась на сцену после перерыва. Она дала сольный концерт в итальянском театре «Ла Скала», написало издание ANSA.

«Нетребко открыла сегодняшний концерт с аншлагом арией Lo son l’umile ancella <…> Насыщенная программа включала в себя множество произведений, в том числе „Утро“ и „Ночь“ Рихарда Штрауса, отрывки из опер „Паяцы“ Руджеро Леонкавалло и „Пиковая дама“ Чайковского», — сообщили авторы материала.

Они подчеркнули, что в конце выступления исполнителей несколько раз вызывали на бис.

В начале марта продюсер Нетребко Максим Берин заявил, что артистка отменила все свои будущие проекты в театре «Ла Скала» и временно перестала выступать. Он объяснил решение исполнительницы давлением международного культурного сообщества. Позже Нетребко пообещала вернуться на сцену в конце мая.

Метрополитен-опера в конце апреля решила заменить российскую оперную певицу в постановке «Турандот». Вместо Нетребко пригласили украинскую исполнительницу Людмилу Монастырскую.