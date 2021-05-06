Netflix закрыл сериал «Нерегулярные части» про Шерлока Холмса

Стриминговый сервис Netflix передумал продлевать на второй сезон сериал «Нерегулярные части» о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Об этом сообщил ScreenRant.

Зрители оценили шоу «Нерегулярные части» в 55 баллов из 100. Критики поставили ему рейтинг 78%. В целом проект признали неудачным, поэтому закрыли после первого сезона, отметило ИА Nation News.

Первый сезон «Нерегулярных частей» вышел на Netflix 26 марта. Сериал — переосмысление сборника рассказов Артура Дойла «Приключения Шерлока Холмса». Он представляет собой спин-офф историй про похождения Холмса и Ватсона. Причем доктор предстал опрятным черным джентльменом.

Сюжет сериала разворачивается в викторианском Лондоне конца XIX века. Знаменитым сыщикам помогает уличная компания гендерно и расово разнообразных подростков. Преступления в сериале носят сверхъестественный характер, а одна из героинь видела представителей мистических сил.

Доктора Ватсона сыграл Ройс Пирресон, Шерлока Холмса — Генри Ллойд-Хьюз. Автор сценария и исполнительный продюсер проекта — Том Байдвелл.