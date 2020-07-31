Netflix выпустит сериал по мотивам игры Splinter Cell

Сотрудники компании отметили, что в целом в сериале будет два сезона, в каждом по 16 эпизодов. Продюсером и сценаристом проекта станет Дерек Колстад. Ранее он работал над частями американского боевика «Джон Уик», информирует «Газета.ru».

Компьютерная игра Splinter Cell появилась в 2002 году. Ее главным героем является секретный агент, который сражается с представителями террористических групп. В первый раз Ubisoft заявила о намерении снять ленту по игре еще восемь лет назад.

Ранее «360» сообщал, что Netflix собирается снять сериал The Witcher: Blood Origin. В предыстории к сериалу «Ведьмак» зрители узнают о событиях, произошедших за тысячу лет до рождения Геральта из Ривии. Над проектом будут трудиться шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и музыкант и сценарист Деклан де Барра. Креативным консультантом нового проекта станет автор саги «Ведьмак» польский писатель Анджей Сапковский.