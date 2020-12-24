Netflix убрал из библиотеки все фильмы с Джонни Деппом

После скандала с Эмбер Херд из американской библиотеки Netflix удалили все фильмы с Джонни Деппом. Скачать картины теперь могут только подписчики за пределами США.

На отсутствие фильмов с Деппом в библиотеке Netflix обратил внимание Geek Buzz. При этом официально компания о таком решении не заявляла, но пользователи уже стали делиться фотографиями библиотеки в соцсетях.

«Тот факт, что они удалили все фильмы Джонни Деппа из американского Netflix, действительно отвратителен, особенно с учетом множественных доказательств, что это он подвергался насилию, а не Херд», — написал один из пользователей.

Новость об удалении картин появилась после того, как с сайта убрали упоминания об актере Шайе Лабафе. Бывшая девушка актера Талья Дебретт Барнетт недавно обвинила его в насильственных действиях сексуального характера и подала в суд.

Сейчас фильмы с Деппом могут смотреть в Netflix пользователи в России и других странах, кроме США. Актер лишился многих контрактов и ролей после того, как бывшая жена обвинила его в рукоприкладстве и оскорблениях. Депп подал в суд на таблоид The Sun за клевету, но проиграл дело.